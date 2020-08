Dans : PSG.

Depuis son départ en fin de contrat cet été, l’attaquant uruguayen Edinson Cavani ne s’exprime pas sur le Paris Saint-Germain, pas même pour féliciter les Parisiens pour leur beau parcours en Ligue des Champions. Un comportement choquant selon le journaliste Pierre Ménès.

Edinson Cavani devrait bien poursuivre sa carrière en Europe. Et plus précisément au Portugal. L’attaquant de 33 ans se dirige effectivement vers le Benfica Lisbonne, une piste qu’il a lui-même confirmée ce lundi. L’Uruguayen a néanmoins précisé que rien n’était fait et qu’il ne discutait pas seulement avec le club de la capitale portugaise. Quant au Paris Saint-Germain, c’est désormais de l’histoire ancienne pour le Matador qui ne s’exprime pas sur son aventure en tant que Parisien, sa fin de contrat ou le parcours européen du champion de France.

Un silence inacceptable pour Pierre Ménès qui a de nouveau critiqué l’avant-centre actuellement libre. « Et toujours pas un message de félicitations pour la demi-finale, a regretté le journaliste sur Twitter. Il est fâché avec le club OK. Et ses ex-coéquipiers ? C’est minable. Et les supporters qui l’ont tant adulé, ils ont droit à rien non plus ? » Apparemment, le Paris Saint-Germain et le meilleur buteur de son histoire ne se sont pas quittés en bons termes. D’où la discrétion de Cavani qui, contrairement au latéral droit belge Thomas Meunier, n’est pas du genre à régler ses comptes dans les médias.