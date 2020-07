PSG : Perrin et son tacle assassin, un Parisien l'allume

Dans : PSG.

Le tacle de Loïc Perrin sur Kylian Mbappé ne passe pas chez les joueurs du PSG.

Il est pour le moment le grand vainqueur de la reprise du football à Paris. Mitchel Bakker s’est imposé comme l’arrière gauche de cette préparation, et a enchainé avec une titularisation en finale de la Coupe de France face à Saint-Etienne. A seulement 20 ans, le Néerlandais profite de la blessure de Juan Bernat et des performances en dents de scie de Layvin Kurzawa. L’ancien de l’Ajax trouve progressivement ses marques, même s’il semble encore un peu frêle pour être lancé dans le grand bain de la Ligue des Champions le mois prochain. En attendant, il démontre déjà un sacré caractère en s’étant vivement interposé dans l’altercation entre les joueurs du PSG et de l’ASSE ce vendredi au Stade de France. Mitchel Bakker a en effet donné le change dans la mêlée qui a suivi le tacle de Loïc Perrin sur Kylian Mbappé. Et pour le Néerlandais, la maladresse du défenseur stéphanois n’entre pas du tout en ligne de compte.

« Je n’ai peut-être que 20 ans, mais je ne laisserai jamais ça arriver à un coéquipier. C’était vraiment un attentat contre Mbappé. Cette agression n’avait aucun sens. J’espère qu’il sera de nouveau en forme bientôt », a confié Bakker dans les colonnes du Telegraaf, où il a souligné la grande aide de Thiago Silva à ses cotés pour cette titularisation très attendue dans un gros match. En attendant, le joueur du PSG en veut clairement à Loïc Perrin pour ce tacle qui compromet la fin de saison de l’équipe parisienne, et fait partie de ceux qui en veulent aussi à l’arbitre de ne même pas avoir sorti le carton rouge directement.