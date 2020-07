ASSE : KO depuis la finale, Loïc Perrin va stopper sa carrière

Dans : ASSE.

Joueur emblématique de l'AS Saint-Etienne, Loïc Perrin a probablement disputé le dernier match de sa carrière vendredi contre le PSG. Son expulsion gâche tout.

Au repos comme l’ensemble de ses coéquipiers de l’AS Saint-Etienne, Loïc Perrin est silencieux depuis son expulsion à la 26e minute de la finale de la Coupe de France après son tacle fautif sur Kylian Mbappé. Si le capitaine de l’ASSE s’est immédiatement excusé auprès de l’attaquant du PSG, il est très probable que la dernière image sportive que l’on gardera de Loïc Perrin sera malheureusement cette faute grossière. Selon L’Equipe, à 35 ans, et en fin de contrat le 31 juillet prochain avec les Verts, le défenseur va tourner la page et annoncer sa retraite sportive. Une décision qui devrait être officialisée dans les prochains jours, et qui était dans l’air du temps, avant même cette finale de la Coupe de France contre Paris.

Ce dimanche, Bernard Lions ne voit pas d’autre choix que cette fin d’une longue carrière 100% stéphanoise pour Loïc Perrin. « Même s’il n’a pas confirmé officiellement sa retraite, le scénario cauchemardesque vécu vendredi soir renforce la thèse selon laquelle il a disputé le dernier match de son exemplaire carrière. Perrin ne devrait toutefois pas l’annoncer cette semaine. Il préférerait s’accorder le temps de digérer avant de parler. Pour présenter publiquement ses excuses à Mbappé – ce qu’il a aussitôt fait auprès de l’intéressé – et annoncer qu’il arrête », explique le journaliste, qui précise que le contrat du capitaine de l’AS Saint-Etienne s’achevant ce vendredi, Loïc Perrin ne jouera donc pas le lendemain le match amical entre les Verts et Bordeaux à Geoffroy-Guichard. Une triste fin pour celui qui devrait ensuite rebondir à l'ASSE en intégrant une fonction encore à déterminer.