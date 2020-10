PSG : Paul Pogba victime de la folie Mbappé au mercato ?

Dans : PSG.

Le prochain mercato estival est encore loin, mais il est acquis que Kylian Mbappé sera l’un des joueurs les plus courtisés de la planète.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, l’international français est dans le viseur de Liverpool, mais plus encore du Real Madrid. Le club merengue a fait de Kylian Mbappé sa priorité absolue pour le prochain mercato, après avoir été relativement raisonnable cet été en ne dépensant pas un euro. Et à en croire les informations obtenues par Football Inside, la folie autour du Français du Paris Saint-Germain pourrait bien faire des victimes. A commencer par Paul Pogba, qui a répété cette semaine lors du rassemblement de l’Equipe de France qu’il rêvait toujours de rejoindre le Real Madrid.

Or, il est acquis que le Real Madrid n’aura pas les moyens de recruter Kylian Mbappé et le milieu de terrain de Manchester United au mercato. Car si les Merengue sont certainement ceux qui ont le mieux géré la crise du Covid-19, ils ont tout de même été affectés par des pertes financières colossales. En ce sens, le média indique que le Real Madrid est en passe de faire une croix définitive sur Paul Pogba, bien que Zinedine Zidane ait fait de l’international français sa priorité pour succéder à Luka Modric depuis de longs mois. Il y a un an, le coach du Real avait fait le forcing auprès de sa direction pour obtenir la signature de « La Pioche », sans finalement obtenir gain de cause en raison de la gourmandise de Manchester United. Zinedine Zidane est fan de Paul Pogba mais entre l’ex-milieu de la Juventus Turin et Kylian Mbappé, il semblerait que le champion du monde 1998 ait opté pour l’avant-centre des Bleus…