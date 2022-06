PSG : Paul Pogba dit « oui » à la Juventus !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Paul Pogba étant libre, le duel semble intense entre le Paris Saint-Germain et la Juventus. Mais la presse italienne estime que désormais le club turinois a fait la différence, l'international français ayant choisi la Vieille Dame.

Tandis que dans le petit monde des insiders parisiens on clame depuis des jours que Paul Pogba va signer au PSG lors du prochain mercato et qu’il n’y a aucune concurrence possible dans ce dossier, la Repubblica et le Corriere della Sera affirment ce mercredi que bien au contraire, le joueur français de Manchester United s’apprête à revenir à la Juventus après avoir accepté de faire des efforts sur son salaire, et cela contre l'avis de son clan. « Pogba a dit oui à la Juve (…) Pour retrouver la ville qui l'a adopté, et des fans fous amoureux et prêts à tout lui pardonner, le joueur français est prêt à baisser drastiquement ses exigences économiques, et cela à l'encontre des conseils et de la stratégie de son entourage », précisent Domenico Marchese et Giulio Cardone, les deux journalistes de la Repubblica, convaincus que Paul Pogba a donc déjà scellé son destin et que les dirigeants turinois ont eu gain de cause dans ce dossier très symbolique. Et ils ne sont pas les seuls à penser.

Paul Pogba proche d'un retour à la Juventus six ans plus tard

What a fantastic career @chiellini! Feel privileged to have shared the pitch with you, a phenomenal player and an even better person #THEGR3ATCHIELLO pic.twitter.com/lR2cVqbzIK — Paul Pogba (@paulpogba) May 16, 2022

Dans le Corriere della Sera, on annonce que les choses devraient vite être officialisés dans le dossier du retour de Paul Pogba à la Juventus. « Ce sont des heures décisives à la Juventus concernant Paul Pogba. L'annonce officielle du retour du milieu de terrain français de 29 ans à Turin est imminente. Il reste à régler quelques détails pas du tout compliqués et qui ne devraient pas remettre en cause la conclusion positive dans cette affaire. Massimiliano Allegri n'a pratiquement jamais donné de noms alternatifs au désormais ancien joueur de Manchester United », précise le quotidien italien au sujet de Paul Pogba. De son côté, ce dernier a lui annoncé mardi la sortie d'un documentaire qui lui est consacré le 17 juin sur Prime Vidéo.