PSG : Paul Pogba acheté 70 ME, le gros coup de Paris ?

Dans : PSG.

On le sait, le PSG souhaite s’attacher les services d’un milieu de terrain lors du prochain mercato. Dans cette optique, plusieurs pistes sont suivies par Leonardo.

Ces derniers jours, les noms de Tiémoué Bakayoko, Wilfred Ndidi, Eduardo Camavinga, Thomas Partey ou encore Ismaël Bennacer ont filtré. Mais à en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, le nom d’un autre milieu de terrain de classe internationale est à ajouter sur cette liste. Et il s’agit du champion du monde Paul Pogba, lequel figure toujours dans les petits papiers de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi dans l’optique du prochain mercato. Il faut dire que le milieu de terrain de Manchester United représente quasiment le joueur parfait aux yeux de la direction parisienne.

Adoré du public français, doté d’une expérience européenne et mondiale colossale, « La Pioche » coche toutes les cases. Et pour ne rien gâcher, son prix s’est pris une énorme gamelle au cours des derniers mois selon le média italien. Bien évidemment, la crise du coronavirus a eu un impact sur son prix, comme c’est le cas pour tous les joueurs dont Mbappé et Neymar. Mais en plus de cela, Paul Pogba a vécu une saison 2019-2020 catastrophique avec Manchester United, où les blessures lui ont véritablement gâché la vie. En fin de contrat en 2021, son prix n’a jamais été aussi bas puisque le journal aux pages roses indique qu’en cas d’offre à 70 ME, les Red Devils pourraient réfléchir à deux fois même si dans l’esprit des dirigeants britanniques, on espère recevoir une proposition tutoyant les 90 ME. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un prix très attractif pour un joueur d’un tel talent, et dont l’âge est encore relativement jeune (27 ans). Dans ce dossier, le PSG accuse néanmoins un retard important mais pas insurmontable sur le Real Madrid et la Juventus Turin.