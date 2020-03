PSG : Pas Neymar, ni Mbappé, le Real craque pour un buteur du Paris SG !

Dans : PSG.

À la recherche de bonnes affaires sur le prochain marché des transferts, le Real Madrid a des vues sur un attaquant du Paris Saint-Germain, qui n’est ni Neymar, ni Kylian Mbappé.

Les deux grandes stars du club de la capitale sont pourtant dans le viseur du Real depuis plusieurs années, et notamment le champion du monde français. Mais face à des transferts potentiellement faramineux, la formation de Zidane a décidé de revenir à la raison. Freiné par la crise du coronavirus, Madrid essaye donc de flairer les jolis coups en vue du mercato estival. Et selon Donbalon, le Real s’est mis en tête de tenter sa chance avec… Edinson Cavani. Malgré un regain de forme face à Mauro Icardi avant la suspension des compétitions européennes, le meilleur buteur de l’histoire du PSG va quitter Paris à la fin de son contrat, en juin prochain.

En quête d’un dernier gros contrat en Europe, le Matador se verrait bien au Bernabéu. C’est donc pour cette saison que son agent l’a proposé à Florentino Pérez. Une option que le président du Real voit d’un bon oeil. Puisque Cavani serait la doublure idéale de Karim Benzema. Fan de l'international uruguayen, Pérez avait d’ailleurs déjà tenté de faire venir Cavani en 2013. Sept ans plus tard, le boss des Merengue pourrait donc réaliser l’un de ses rêves. À moins que Zidane préfère opter pour une solution plus intéressante avec un joueur en devenir plutôt qu’avec un élément plus proche de la fin de sa carrière, et qui a longtemps fait de l'oeil à l'Atlético de Madrid.