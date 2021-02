PSG : Mbappé et Neymar restent, Pochettino l'assure

Dans : PSG.

Selon Mauricio Pochettino, il y a de fortes chances que Kylian Mbappé et Neymar prolongent leur aventure au Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé et Neymar ont de nombreux points communs. Tous les deux arrivés en 2017 dans la capitale, les deux stars arrivent en fin de contrat en juin 2021. Pourtant, si la situation du Brésilien semble limpide, celle du Français est plus compliquée. De plus en plus attaché au club, l'ancien joueur du Barça va prochainement prolonger son contrat pour plusieurs saisons. Très proche de son coéquipier, qu'il considère comme un frère, le numéro 10 essaye même de le convaincre de l'imiter et de signer un nouveau bail avec le PSG. Alors que les dirigeants travaillent activement sur ces dossiers, Mauricio Pochettino semble très optimiste quant au fait de conserver ses deux attaquants. Au micro de Top of The Foot, l'Argentin a évoqué l'avenir de ses deux superstars.

« Je crois que les deux vont rester, et vont rester beaucoup de temps au PSG. Et je n’ai aucun doute, je suis très optimiste, le club est en train de travailler pour réussir à les garder avec nous. C’est un sentiment, pas une information. Mais c’est aussi ce que je vois: Ney et Kylian sont contents. Ils prennent du plaisir ici, et je crois aussi que le club travaille afin qu'ils restent » a expliqué l'entraîneur parisien. Dernièrement, Kylian Mbappé avait déclaré être en pleine réflexion sur le fait de s'engager ou non à long terme avec le club parisien. Peut-être que les dernières déconvenues du Real Madrid et le futur départ de Zinédine Zidane l'inciteront à rester.