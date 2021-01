PSG : Neymar et Paris, une annonce imminente ?

En fin de contrat en juin 2022, Neymar devrait prochainement prolonger son bail avec le Paris Saint-Germain.

Le temps où Neymar avait des envies d'ailleurs semble désormais lointain. Heureux à Paris et conscient qu'il ne retrouverait probablement pas son salaire XXL dans un autre club, le numéro 10 se voit rester encore longtemps dans la capitale française. Un changement d'attitude également perceptible sur le terrain, dont Mauricio Pochettino aimerait profiter pour le faire plus participer aux tâches défensives. Alors que le contrat de l'Auriverde prend fin en 2022 (en même temps que Kylian Mbappé), la prolongation du meneur de jeu est une priorité pour Leonardo. Et elle serait même en très bonne voie. En effet, d'après les informations du journaliste spécialiste du mercato Nicolo Schira, le Brésilien et le PSG sont actuellement en négociations.

« Neymar est en pourparlers avancés pour prolonger son contrat qui expire en 2022 avec le PSG. Ils travaillent pour parvenir à un accord sur un contrat à long terme dans les semaines à venir » a publié le journaliste sur son compte Twitter. Pour terminer de convaincre sa star, le PSG travaille activement sur le dossier Lionel Messi, grand ami de Neymar, qui rêve de reformer le duo explosif qui a fait le bonheur du Barça pendant de nombreuses saisons. En plus de l'Argentin, les dirigeants parisiens ont également proposé un contrat XXL à Sergio Ramos, qui lui aussi, arrive en fin de contrat avec le Real Madrid. Si tous ces dossiers venaient à se conclure, le Paris Saint-Germain aurait probablement la meilleure équipe de son histoire, avec des superstars à tous les postes.

