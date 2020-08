PSG : Pas de blessé, Paris impose des règles à Sochaux

Dans : PSG.

Ce mercredi, le PSG jouera contre Sochaux un ultime match amical avant le quart de finale de Ligue des champions face à l'Atalanta. Et Paris veut éviter les soucis.

Le Paris Saint-Germain a enchaîné deux finales nationales victorieuses, mais Thomas Tuchel souhaite que ses joueurs effectuent encore un dernier galop d’essai avant le quart de finale de Ligue des champions contre l’Atalanta le 12 août à Lisbonne. Pour cela, le PSG a prévu de jouer contre le FC Sochaux ce mercredi, le club de Ligue 2 étant donc l’ultime sparring-partner de Neymar et ses coéquipiers avant ce grand rendez-vous. Et si l’on en croit Florentin Pogba, qui a rejoint Sochaux en mai dernier, face à Paris tous les coups ne seront pas permis.

« Des règles vont être posées sur ce match. Le PSG a un duel en Ligue des champions à préparer, ce sera un match un peu particulier. C’est plus l’arbitre ou les règles qui nous pousseront à ne pas faire certaines choses, car une fois que tu es dans le match, tu ne calcules pas trop. On aura des restrictions et je le comprends. Il faudra s’adapter au plus vite », prévient, dans l’Est Républicain, le frère de Paul Pogba. Il est vrai qu'avec Kylian Mbappé déjà au tapis, le Paris Saint-Germain ne pourrait pas trop se permettre de perdre un joueur offensif sur un mauvais coup. De ce PSG-Sochaux, Thomas Tuchel attend plus un travail physique et tactique qu'une vraie opposition musclée, et pour cela le club de la capitale a demandé au club doubiste de ne pas trop en faire.