PSG : Pas d'opération pour Neymar, retour dans 10 semaine, c'est officiel !

Dans : PSG, Ligue 1.

A l'inverse de l'an passé, le Paris Saint-Germain n'a pas laissé traîner les choses concernant la communication autour de la blessure de Neymar. Et ce mercredi midi, dans une déclaration officielle, le PSG a donné des informations précises sur sa star brésilienne, laquelle ne reviendra sur les terrains qu'au milieu du mois d'avril. L'opération a donc été zappée pour Neymar.

« Mardi soir, au Centre d’entraînement Ooredoo, le Paris Saint-Germain a réuni un groupe d’experts médicaux mondialement reconnus pour faire un point complet sur la lésion au pied droit qui touche Neymar Jr depuis le 16e de finale de Coupe de France disputé contre le RC Strasbourg, le 23 janvier. À l’issue des échanges au sein de ce collège de spécialistes, un consensus s’est dégagé pour proposer à Neymar Jr un traitement conservatif de sa lésion du cinquième métatarsien droit. Informé de cette recommandation, l’attaquant international brésilien du Paris Saint-Germain s’est montré en accord total avec ce protocole. En conséquence, le retour sur les terrains de Neymar Jr est attendu dans un délai de dix semaines. Le Paris Saint-Germain tient à manifester envers son joueur toute son affection, son soutien le plus fort et ses plus grands encouragements à surmonter cette blessure, avec le courage et la détermination dont il a toujours fait preuve », indique le Paris Saint-Germain qui devra donc se passer de Neymar contre Manchester United, et éventuellement le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions si le PSG se qualifie.