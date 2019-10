PSG : Partir ou prolonger, Cavani a tranché !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani est dans une situation spéciale cette saison. En effet, le contrat de l’international uruguayen expirera en juin prochain. Et pour l’instant, aucune discussion n’a été ouverte au sujet d’une éventuelle prolongation. Cela ne devrait pas perturber plus que cela l’attaquant du PSG puisque selon les informations du 10 Sport, ce dernier n’a aucunement l’intention de s’éterniser dans la capitale française.

Le média indique que la volonté d’Edinson Cavani est de ne pas prolonger son contrat, comme il n’avait pas non plus l’envie d’être transféré cet été, pour une raison bien précise : choisir le club de son choix au prochain mercato, et empocher un gros chèque à la signature. Les intentions de l’Uruguayen n’ont jamais varié dans ce dossier, cette décision ne surprendra donc pas Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Reste à voir si le Paris Saint-Germain, qui aura la possibilité de recruter définitivement Mauro Icardi à l’issue de la saison prochaine, tentera de convaincre Edinson Cavani de prolonger son contrat. Ce n’est pour l’instant aucunement la tendance…