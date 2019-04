PSG : Paris vainqueur de la C1, un énorme message positif

Dans : PSG, Ligue des Champions, Serie A, Foot Europeen.

Même s'il vise la Ligue des Champions avec la Juventus, Blaise Matuidi continue de suivre avec attention les performances du Paris Saint-Germain, son ancien club (2011-2017).

Avant de rejoindre Turin durant l'été 2017, Blaise Matuidi avait connu la remontada contre le FC Barcelone (1-6). Deux ans plus tard, le champion du monde a assisté au come-back de Manchester United (1-3) depuis son canapé. Un nouvel échec cuisant pour le club de la capitale, qui a une nouvelle fois pris la porte dès les huitièmes de finale de la C1 alors qu'il faisait office de favori. Pas de quoi remettre en cause le projet francilien selon l'international français.

« Ce qui est arrivé au PSG en Ligue des Champions, cela peut arriver à tout le monde. C’est arrivé à Madrid donc cela peut arriver au meilleur. Le PSG est sur la bonne voie, honnêtement. Ils ont un très grand entraîneur, qui a, pour moi, changé beaucoup de choses. Il faut accepter, et il faut savoir le dire, que pour faire de grandes choses, il faut parfois du temps », explique, sur Canal+, le milieu de 31 ans, pour qui le PSG va se relever et revenir plus fort que jamais la saison prochaine, tout cela sous la houlette de Thomas Tuchel.