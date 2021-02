PSG : Paris troisième, Pochettino refuse de paniquer

Dans : PSG.

Battu par Lorient dimanche après-midi (3-2), le Paris Saint-Germain est relégué à la troisième place du championnat derrière l’OL et Lille.

Les coéquipiers de Neymar et de Kylian Mbappé n’accusent pas encore un gros retard sur le leader lillois. L’heure est en revanche à la prise de conscience au PSG, car le niveau entrevu à Lorient dimanche après-midi ne permettra pas aux hommes de Mauricio Pochettino de décrocher le titre cette saison. C’est ce message que l’Argentin a tenu à faire passer à ses troupes en conférence de presse ce mardi après-midi, rappelant toutefois qu’il n’y avait pas lieu de paniquer alors qu’il reste 16 journées de Ligue 1 pour se refaire la cerise.

« On doit s’améliorer collectivement. On a perdu le match à Lorient en deux actions. On cherche des solutions. On n’a pas beaucoup de temps pour s’entraîner, mais on discute pour essayer de trouver des solutions. Avec mon staff, on est arrivé avec les circonstances que vous connaissez. On assume notre grande responsabilité. L’objectif est de gagner, d’optimiser l’équipe. On veut gagner la Ligue 1, qui est notre objectif prioritaire et il y a du temps pour le faire. Un bilan ? C’est trop tôt pour ça. Je suis très content de la disponibilité des joueurs. Mais il nous faut du temps pour s’entraîner et créer une équipe forte afin de gagner des matchs » a lâché l’entraîneur du Paris SG, alors que le club de la capitale reçoit Nîmes mercredi avant de se déplacer à Marseille dans un contexte bouillant au vu de la crise sans précédent actuellement traversée par le club phocéen.