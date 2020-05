PSG : Paris traumatisé par le Barça, l'aveu terrible

Dans : PSG.

Il y a un peu plus de trois ans (8 mars 2017), le Paris Saint-Germain subissait la défaite la plus humiliante de son histoire sur la pelouse du FC Barcelone.

On parle bien de la remontada de la bande de Neymar, qui terrassait le PSG 6-1 au Camp Nou et qui se qualifiait sur le fil pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en dépit du succès parisien au Parc des Princes (4-0). Un épisode douloureux pour les supporters du Paris Saint-Germain, mais également pour les joueurs qui ont vécu ce traumatisme. Certains sont encore dans l’effectif et d’autres comme Kevin Trapp, ont pris la poudre d’escampette. Mais dans une interview accordée à France Football, le gardien allemand de Francfort n’a pas caché qu’il n’avait toujours pas digéré ce match qui représente sans aucun doute le pire souvenir de sa carrière dans la capitale française.

« J’ai vécu trois années magnifiques à Paris. Il y a juste un seul match que j’essaie d’oublier. Hormis ça, je n’ai que des bons souvenirs là-bas. (…) Le problème, c’est que tout le monde m’en parle. (Sourire.) Il y a quelques jours, mon partenaire Filip Kostic est venu me voir et m’a dit : “J’ai vu le match contre Barcelone.’’ Je lui ai demandé : “Lequel ?’’ Il m’a répondu : “Le 6-1.’’ Voilà, encore. (Sourire.) Je lui ai dit d’arrêter de m’en parler. J’essaie de l’oublier » a indiqué le gardien de but allemand, qui a passé trois années à Paris et qui se souviendra certainement toute sa vie de cette remontada durant laquelle il avait été totalement impuissant comme l’ensemble de ses partenaires. Ce soir-là, c’est un certain Neymar qui avait véritablement mis la misère à l’équipe d’Unai Emery avec un doublé et une passe décisive en fin de match pour le but de Sergi Roberto.