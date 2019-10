PSG : Paris suprend le Real Madrid avec ce deal à 15 ME

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Alphonse Areola, Gianluigi Buffon, Kevin Trapp… Ces dernières années, le Paris Saint-Germain a multiplié les tentatives, sans véritablement trouver de n°1 faisant l’unanimité. Enfin, le débat a définitivement été clôturé cet été par Leonardo puisque le directeur sportif brésilien est parvenu à recruter Keylor Navas en provenance du Real Madrid pour 15 ME dans les ultimes heures du mercato estival. Un coup de maître très inattendu à travers l’Europe mais également en interne du côté de Madrid comme l’a indiqué Andriy Lunin, jeune gardien de but du Real Madrid prêté cette saison à Valladolid.

« Au club, personne ne savait que Keylor Navas quitterait le Real Madrid, car je sais qu’il avait l’opportunité de rester dans l’équipe. L’attitude de Keylor m’a aidée à me sentir mieux dans l’équipe. Nous avions beaucoup parlé et cela m’avait aidé. Lors des entrainements, il s’approchait et m’interroger sur ma situation, je suis très content des gestes de Keylor à mon égard » a indiqué le jeune gardien madrilène dans les colonnes du journal AS, confirmant que l’attitude du Costaricien auprès de ses partenaires est tout simplement parfaite. Une preuve de plus s’il en fallait une que le PSG a indiscutablement misé sur le bon cheval en s’attachant les services de Keylor Navas au mercato…