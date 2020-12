PSG : Paris souffle, pas de fracture pour Neymar !

Dans : PSG.

Battu par l’OL dimanche soir, le Paris Saint-Germain a probablement perdu Neymar pour plusieurs semaines.

Après la défaite contre l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes, l’entraîneur parisien Thomas Tuchel n’était pas en mesure d’apporter de nouvelles informations au sujet de l’état de la cheville de Neymar. Totalement dépité par le match qu’il venait de voir, l’Allemand s’est simplement contenté d’indiquer qu’il fallait attendre ce lundi afin d’avoir des informations fiables au sujet de l’indisponibilité à venir du Brésilien. Mieux informé que Thomas Tuchel dans les coursives du Parc des Princes, le journaliste de Canal + Olivier Tallaron a glané quelques informations précieuses sur la santé de l’ancien attaquant du FC Barcelone.

Et les informations de la chaîne cryptée ne sont pas vraiment rassurantes dans la mesure où Neymar pourrait souffrir d’une grosse entorse de la cheville. « Examens médicaux demain matin pour Neymar. Les 1eres observations d’après-match privilégieraient une grosse entorse de la cheville gauche . Les examens confirmeront ou non demain le 1er diagnostic » a publié sur Twitter le journaliste. Si un tel diagnostic venait à se confirmer, il y a fort à parier que Neymar serait d’ores et déjà forfait pour la fin de l’année 2020. Du côté du Parisien, on confirme cette thèse puisque le média indique que les examens réalisés ce lundi matin par Neymar n'ont mis en évidence aucune fracture. Le PSG attend désormais de savoir si les ligaments de la cheville du Brésilien ont été touchés ou non. L'absence de Neymar pour les trois derniers matchs de l'année 2020 est, de toute façon, d'ores et déjà acquise.