PSG : Neymar blessé à la cheville, Paris tremble !

Lors de la défaite du Paris Saint-Germain contre l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir (0-1), Neymar est sorti sur une civière dans le temps additionnel…

Quelle soirée catastrophique pour le club de la capitale ! En plus d’avoir perdu pour la première fois au Parc des Princes contre l’OL depuis 2007, et lâché sa place de leader au profit du duo Lille - Lyon, le PSG a vécu un autre point noir : la blessure de Neymar. Touché à la cheville gauche sur un gros tacle de Thiago Mendes, son compatriote ayant été expulsé sur cette action (99e), l'international brésilien a quitté la pelouse en pleurs couché sur une civière… Une image très inquiétante. Et ce n’est pas Mitchel Bakker qui dira le contraire.

« Concernant la blessure de Neymar, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais cela ne semble pas bon. Qu'est-ce qu'il a manqué au PSG contre l’OL ? Tout ! Ce n'était pas notre soirée. Nous devons oublier ce match et nous concentrer sur le suivant », a lancé, sur Téléfoot, le défenseur néerlandais, qui sait que le PSG vient peut-être de perdre sa star pour plusieurs semaines… Réponse lundi après des examens médicaux !