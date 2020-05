PSG : Paris se mêle à la lutte pour Sergino Dest !

Dans : PSG.

Avec le départ programmé de Thomas Meunier à l’issue de la saison, le PSG sera dans l’obligation de recruter un latéral droit lors du prochain mercato.

Des rumeurs assez farfelues circulent depuis quelques semaines au Paris Saint-Germain. La dernière en date bat tous les records puisque selon Tutto Mercato Web, le champion de France en titre s’intéresse à Mathieu Debuchy. Une information très surprenante car dans l’esprit de Leonardo, il est clair que l’objectif est de recruter un potentiel titulaire. Et c’est précisément car il souhaite enrôler un joueur à fort potentiel capable de s’installer comme le patron au poste de latéral droit que Leonardo s’intéresse de près à Sergino Dest, l'Américain de l’Ajax Amsterdam, selon les informations obtenues par le Daily Express.

Auteur d’une saison pleine à l’Ajax, le défenseur de 19 ans sera toutefois très difficile à attirer au Paris Saint-Germain. Car il est sous contrat avec le club d’Amsterdam jusqu’en juin 2022 mais surtout, car plusieurs cadors européens semblent avoir une longueur d’avance sur le PSG dans ce dossier. En effet, le média dévoile que le Bayern Munich est également très chaud à l’idée de recruter le natif d’Almere, tandis que le FC Barcelone a également manifesté son intérêt. Pour le club catalan, le recrutement de Sergino Dest ne serait en revanche possible que dans le cas où Nelson Semedo soit transféré. Cela tombe bien, l’international portugais du Barça a récemment été associé… au Paris Saint-Germain. Mais dans ce dossier, le club blaugrana a des exigences assez folles puisque le champion d’Espagne en titre réclame près de 50 ME. Une raison de plus pour Paris de privilégier la piste Sergino Dest, sans doute moins onéreuse.