PSG : Paris se fait un programme musclé pour juillet

Après une longue période d’arrêt en raison de la crise du coronavirus, le PSG s’apprête à retrouver le chemin de l’entraînement.

En effet, les hommes de Thomas Tuchel seront de retour le lundi 22 juin prochain au Camp des Loges pour la reprise très attendue de l’entraînement. Plusieurs batteries de tests physiques seront bien sûr au programme pour Neymar, Kylian Mbappé et les autres joueurs du PSG. Des examens cardiaques seront notamment pratiqués, tout comme de nombreux tests de dépistage au Covid-19. Ensuite, il sera temps de retoucher le ballon et de réaliser une préparation foncière importante dans l’optique de disputer la finale de la Coupe de la Ligue contre l’OL, la finale de la Coupe de France face à l’ASSE et la fin de la Ligue des Champions 2019-2020.

Et pour être certain de ne pas être court physiquement, Thomas Tuchel a prévu un calendrier infernal à ses joueurs au mois de juillet. A en croire les informations obtenues par Le Parisien, l’entraîneur allemand du Paris SG souhaite disputer au minium 4 matchs amicaux afin de retrouver le rythme des matchs. Récemment, un tournoi amical entre le PSG, Saint-Etienne et Lille avait notamment été évoqué par Jean-Michel Aulas. De son côté, le média espagnol ABC avait glissé la piste d’un stage au Qatar pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Pour l’heure, le programme précis n’a pas été dévoilé mais il est déjà acquis que les mois de juillet (reprise de l’entraînement et matchs amicaux) et août (finales de coupes nationales et Ligue des Champions) seront très chargés pour le Paris SG. D’autant que la saison 2020-2021 de Ligue 1 s’enchaînera très rapidement avec une reprise espérée pour fin août.