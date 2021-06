PSG : Paris sans pitié avec Navas, c'est logique

Dans : PSG.

Dans les prochains jours, le PSG devrait officialiser la signature de Gianluigi Donnarumma, libre de tout contrat, mais qui va toucher un salaire colossal.

Le gardien italien formé à l’AC Milan va percevoir le salaire gigantesque de 12 ME par an à Paris, une somme qui laisse pantois quand on sait que le PSG compte déjà dans son effectif l’un des plus grands gardiens du monde en la personne de Keylor Navas. Chez les supporters et les observateurs, on s’interroge sur l’intérêt de recruter Gianluigi Donnarumma et de lui verser de tels émoluments. Il n’y a pourtant pas de questions à se poser selon Kevin Diaz. Pour le consultant de RMC, l’achat de « Gigi » Donnarumma est plein de bon sens, malgré la présence dans l’effectif de Keylor Navas.

Kepa à 80 ME, « ça c’est cher ! »

« La probable venue de Donnarumma à Paris..? certes avec Navas le PSG avait enfin trouvé un gardien top niveau. Mais il a 34 ans. Donnarumma, lui n’a que 22 ans. Il a déjà une expérience exceptionnelle et est sûrement le futur Top1 des gardiens. Et surtout... il est libre ! L’opportunité est trop belle pour le PSG. Alors oui le salaire de Donnarumma sera élevé mais quand on voit le prix des transferts pour les gardiens ces dernières années..? C’est bien joué. Kepa pour 80M à Chelsea.. ça c’est cher! C’est dur pour Navas mais il faut le faire » a lancé le consultant de l’After Foot, dont l’avis est partagé par son collègue Mohamed Bouhafsi.

L’âge de Keylor Navas en cause

« Ce serait être de mauvaise foi de ne pas reconnaître que l’arrivée libre de Donnarumma, courtisé par d’autres grands clubs, est un super coup pour le PSG ! Un gardien de 22 ans qui est déjà valorisé à 60 ME sur un marché où les gardiens sont très chers ! Navas va avoir 35 ans. Navas et les autres gardiens de ce calibre gagnent quasiment la même chose. Et il ne sera pas payé 12 ME net » a précisé le journaliste, pour qui il n’y a aucun doute sur le fait que le Paris Saint-Germain fait le bon choix en misant sur Gianluigi Donnarumma au mercato. Un deuxième renfort XXL pour le vice-champion de France, qui a également bouclé la venue de Georginio Wijnaldum. Le milieu de terrain de Liverpool (30 ans) arrive, comme Donnarumma, libre avec un salaire colossal.