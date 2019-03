PSG : Paris s’expose à une énorme contre-attaque de Rabiot

Dans : PSG, Ligue 1.

Comme prévu, Adrien Rabiot a rencontré la direction du Paris Saint-Germain mercredi suite à sa mise à pied à titre conservatoire annoncée il y a deux semaines.

Un entretien « courtois calme et serein » selon une source de RTL, malgré le contexte tendu entre les deux parties. Pour rappel, le club francilien a sanctionné son milieu de terrain pour sa sortie en boîte de nuit le soir de la défaite contre Manchester United (1-3) en Ligue des Champions. Et pour son « like » sur la célébration de Patrice Evra au Parc des Princes. Des motifs suffisants pour justifier un licenciement ? En tout cas, aucune information n’a filtré sur la décision du PSG. Le leader de Ligue 1 a jusqu’à un mois pour communiquer son verdict. D’après la radio, Paris devrait sortir du silence d’ici deux à cinq jours.

Mais que risque vraiment Rabiot ? Plusieurs scénarios sont envisageables. Le premier, peu probable : le PSG pourrait en rester là. Ou opter pour la retenue sur salaire et le renvoi en équipe réserve pour une durée déterminée. Sachant que toute sanction pécuniaire est interdite. Enfin, le club peut décider de rompre le contrat du joueur. Mais dans ce cas, on peut s’attendre à la contre-attaque du clan Rabiot dont le dossier sera plus convaincant, et qui pourrait même attaquer le directeur sportif Antero Henrique pour harcèlement. Paris a donc tout intérêt à bien réfléchir…