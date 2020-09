PSG : Paris s'est trompé, Gueye est à vendre

Dans : PSG.

Idrissa Gueye ne sera pas retenu en cas d’offre intéressante. Le PSG est déçu de son rendement et est prêt à sacrifier le Sénégalais pour équilibrer ses comptes.

Le Paris Saint-Germain s’est donné comme objectif de récolter 60 ME avant la fin du mercato. Une somme qui permettra au club parisien de ne pas basculer dans le rouge financièrement, en raison de la crise liée au coronavirus. Pour cela, il faudra vendre ! L’indésirable Julian Draxler devrait quitter la capitale, Loïc Mbe Soh également, tout comme Alphonse Areola, barré par Keylor Navas. L’Équipe rapporte qu’un quatrième homme, plus surprenant, pourrait aussi s’en aller, Idrissa Gueye (30 ans). Arrivé l’été dernier en provenance d’Everton (30 ME), le Sénégalais aux 34 matches la saison dernière s’est montré très timide sur le terrain, hormis sa prestation XXL contre le Real Madrid (3-0) en début de saison.

Thomas Tuchel n’a pas été convaincu, en atteste ses dernières compositions d’équipe de la saison. L’ancien Lillois n’a été aligné ni en demi-finale ni en finale de la Ligue des Champions, respectivement contre le RB Leipzig (3-0) et le Bayern Munich (0-1). De plus, Idrissa Gueye ne fait pas vraiment partie de la « bande » du vestiaire, dans laquelle on retrouve la quasi-totalité de l’effectif. Pour toutes ces raisons, la première saison à Paris de l’ancien lillois est une déception. Les dirigeants du club parisien s’en sont rendus compte et n’hésiteront pas à négocier un départ si une offre intéressante se présentait. A bon entendeur.