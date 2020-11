PSG : Paris s'est excité dans le vent avec Lucas Hernandez

Dans : PSG.

A la recherche d’un défenseur central au mercato, le Paris Saint-Germain a songé à Lucas Hernandez durant le mercato estival.

Et pour cause, le défenseur central du Bayern Munich et de l’Equipe de France est un véritable guerrier, aussi bien capable d’évoluer dans l’axe que sur le côté gauche, comme il le fait systématiquement sous les ordres de Didier Deschamps avec les Bleus. Leonardo a pris la température auprès du Bayern Munich afin de connaître la faisabilité du transfert de Lucas Hernandez, dans la mesure où le Français était barré par Alphonso Davies avant la grave blessure de ce dernier. Mais dans l’esprit de l’ancien défenseur de l’Atlético de Madrid, un transfert n’a jamais été envisageable, comme il l’a fait savoir à France Football.

« J'ai toujours senti la confiance du club, que ce soit de la part des dirigeants, de l'entraîneur ou de mes coéquipiers. Ils m'ont dit qu'ils comptaient sur moi. Quand j'ai tenu à savoir quelles étaient mes perspectives, j'ai vite été rassuré. Pas une seule seconde je n'ai envisagé un départ précipité. Je voulais à tout prix me battre pour regagner ma place de titulaire et enchaîner le plus possible pour rendre la confiance que le club m'a accordée en me recrutant l'année dernière » a fait savoir le natif de Marseille, pour qui un transfert au Paris Saint-Germain ou ailleurs n’a jamais été d’actualité lors du mercato estival. La pugnacité du champion du monde a payé car après avoir mangé son pain noir durant un an, Lucas Hernandez s’est naturellement imposé comme un titulaire au Bayern Munich en l’absence de son principal concurrent, Alphonso Davies. En espérant pour le défenseur de 24 ans et pour l’Equipe de France que cela va durer. Car face au Portugal, Lucas Hernandez a prouvé qu’il était un pion essentiel de Didier Deschamps dans l’optique de l’Euro.