PSG : Paris s'auto-détruit, Pierre Ménès est sidéré

Dans deux semaines et demie, le Paris Saint-Germain affrontera le Borussia Dortmund en 8e de finale retour de la Ligue des Champions.

Un match délicat à aborder pour le Paris Saint-Germain, handicapé par le résultat du voyage en Allemagne (2-1). Surtout, l’atmosphère est extrêmement pesante au PSG ces derniers jours entre les déclarations du frère de Presnel Kimpembe, les blessures, la suspension de Marco Verratti pour le match retour ou encore le carton rouge reçu par Neymar face à Bordeaux qui va lui faire manquer au minimum un match de Ligue 1 et qui va donc compliquer sa préparation du match face à Dortmund. Dans une vidéo publiée par Canal + sur Twitter, Pierre Ménès a d’ailleurs pointé du doigt cette faculté du PSG à s’auto-détruire alors que rien n’était perdu au coup de sifflet final au Signal Iduna Park.

« Je ne vois pas beaucoup de problèmes d’egos dans les soucis actuels du PSG. Pour parler de Dortmund, j’y vois plutôt un problème de choix tactique de l’entraîneur, j’y vois quatre joueurs du PSG en phase de reprise, j’y vois le fait que Paris a disputé 6 matchs de plus que Dortmund en 2020 et j’y vois que le PSG a raté son match. Mais Paris n’a perdu que 2-1 et devrait être en bonne position pour le match retour s’il n’y avait pas eu cette psychose dès la fin du match entre les déclas de Neymar, le frère de Kimpembe, Marquinhos qui contredit Tuchel, la blessure de Thiago Silva, le carton rouge de Neymar qui se plaignait de manquer de rythme mais qui va rater au moins un match… Voilà, ce club a l’art de se mettre dans la merde tout seul. C’est un petit peu usant » a indiqué Pierre Ménès, terriblement agacé de voir le Paris Saint-Germain s’auto-détruire de la sorte dans cette période cruciale de la saison.