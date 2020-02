PSG : Neymar accuse Paris, ça clashe !

Dans : PSG.

Auteur du but qui laisse de l'espoir au PSG, mardi soir à Dortmund, Neymar a fait part de sa colère, le Brésilien étant furieux de ne pas avoir été autorisé à jouer par les médecins avant cette rencontre.

Mis à l’écart depuis sa blessure aux côtes lors du match PSG-Montpellier afin de ne pas prendre des risques, Neymar est sorti de son mutisme, et visiblement l’attaquant brésilien du Paris SG avait des choses à dire. Malgré son but qui avait permis au club de la capitale de revenir à la hauteur des Allemands pendant trois minutes contre le Borussia Dortmund, Neymar était très agacé dans les couloirs du Signal Iduna Park. Et ce n’était pas son poids qui provoquait cette colère, lui qui est apparu un peu épais, mais cette pause de 17 jours imposée par le staff médical du Paris Saint-Germain contre sa propre volonté.

Pour Neymar, c’est la peur, et uniquement la peur, du PSG qui a fait qu’il n’a pas joué contre Nantes, Lyon, Paus et Amiens. Et le Brésilien ne l’a pas digéré. « C'est difficile de rester quatre matchs sans jouer. Ce n'est pas mon choix, c'est le club qui a pris la décision, les médecins. On a beaucoup parlé. Moi, je n'ai pas aimé. Je voulais jouer, je me sentais bien. Le club a eu peur et ça retombe sur moi. Je comprends la crainte que le club souffre, car en deux ans je me suis retrouvé hors des huitièmes de finale. Je respecte les décisions, mais ça ne peut pas être ainsi, car le joueur finit par souffrir. C'était très difficile de pouvoir jouer un match comme celui-ci, intense, 90 minutes sans s'arrêter. C'est différent. Si j'étais en meilleur état, j'aurais certainement fait un meilleur match », a lancé, sur RMC, un Neymar visiblement mécontent des choix imposés par le Paris Saint-Germain, et qui souhaitait se dédouaner de sa performance, pas meilleure, mais pas pire, que celle de ses coéquipiers du PSG.