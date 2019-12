PSG : Paris remis à sa place, la petite vengeance de Matuidi

Dans : PSG.

Transféré à la Juventus Turin à l’été 2017, Blaise Matuidi ne s’était pas senti désiré au Paris Saint-Germain. Mais peu importe, le Français ne regrette pas son départ.

Ni retenu, ni poussé vers la sortie, Blaise Matuidi n’a peut-être pas obtenu la sortie qu’il méritait au Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain, longtemps indiscutable dans le onze parisien, ne l’était plus aux yeux de ses dirigeants. « Je n'ai pas senti l'envie du club, ou du moins de certaines personnes, de forcément me garder. Si on veut vraiment te garder, on te garde », a confié l’international tricolore, dont le départ avait confortablement installé Adrien Rabiot, du moins jusqu’à la saison dernière… Pas de regret du côté de Matuidi, ravi d’avoir rejoint la Juventus Turin, un club qu’il situe au-dessus du champion de France

« Oui, c’est une progression, a estimé l’ancien Stéphanois dans un entretien accordé à RMC Sport. C’est pour moi une suite logique à donner à ma carrière. Sans faire offense à Paris qui est un grand club. Pour moi, c’était facile en fait de choisir. Il n’y avait pas d’autre choix, tout simplement. C’est la Juve, et ça me correspondait surtout. Si ça ne me correspondait pas, je n’aurais pas fait le pas. Je pense que tout était fait pour que je vienne ici et que je m’épanouisse. Surtout, c’est un club qui a connu ces dernières années des finales de la Ligue des Champions. Elle a l’ambition de gagner la Ligue des Champions. » Matuidi n’a donc pas perdu au change, au contraire…