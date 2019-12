PSG : Matuidi s’explique et dénonce les hypocrites à Paris

Dans : PSG.

Arrivé à la Juventus Turin en 2017, Blaise Matuidi avait quitté le Paris Saint-Germain avec un sentiment désagréable. Celui de ne plus être désiré au club de la capitale.

Longtemps à la recherche d’un milieu capable de répéter les efforts à la récupération, le Paris Saint-Germain a fini par trouver le renfort tant attendu. On parle évidemment du Sénégalais Idrissa Gueye, ciblé l’hiver dernier puis recruté quelques mois plus tard. Mais le champion de France aurait pu s’économiser tous ces efforts en conservant Blaise Matuidi, dont les qualités correspondent parfaitement à ce que l’entraîneur Thomas Tuchel recherchait. Mais à l’été 2017, le club francilien avait transféré son milieu à la Juventus Turin pour 20 millions d’euros (hors bonus), sans vraiment chercher à le retenir. Un épisode que le Bianconero avait mal vécu.

« Je ne dirais pas qu'on m'a fait comprendre qu'il fallait que je parte parce qu'on m'a dit que je pouvais rester si je voulais. J'avais le choix, si je voulais rester, je serais resté, a raconté l’international français dans un entretien accordé à la chaîne RMC Sport. Mais je n'ai pas senti l'envie du club, ou du moins de certaines personnes, de forcément me garder. Si on veut vraiment te garder, on te garde. » En effet, le PSG n’est pas du genre à se laisser faire au mercato. Mais à l’époque, un certain Adrien Rabiot avait besoin de place à Paris…