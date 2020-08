PSG : Paris régresse, Wenger alerte le Qatar !

Dans : PSG.

C’est avec une confiance assez limitée que le Paris Saint-Germain se prépare à défier l’Atalanta Bergame le 12 août prochain à Lisbonne.

Certes, le PSG a remporté les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue face à Saint-Etienne et à l’Olympique Lyonnais. Mais au cours de ces deux matchs, le club de la capitale n’a marqué qu’un seul but, et n’a pas réellement survolé les débats. Un constat inquiétant avant la rencontre décisive de Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame. D’autant plus que globalement, cette équipe du Paris Saint-Germain est moins impressionnante que les saisons précédentes selon Arsène Wenger, interrogé à ce sujet sur Europe 1.

« La politique de stars est nécessaire, avec Neymar et Mbappé, donc ils ont la chance d'avoir un potentiel extraordinaire. Après honnêtement, je les trouve un tout petit peu moins fort qu'il y a 3-4 ans. Dans la structure d'ensemble, ils étaient peut-être un peu plus complet il y a 3-4 ans, à tous les postes. La concurrence (au sein de l’équipe) était plus forte aussi. Je pense qu'il y a une chute globale du niveau européen de très, très, très haut niveau et qu'ils sont quand même encore parmi les deux, trois meilleurs en Europe. Pour moi, Manchester City et le Paris Saint-Germain sont les deux favoris (de la Ligue des champions) sur leur potentiel. Après, quand vous jouez sur un match contre l'Atlético Madrid (potentiel adversaire du PSG en demi-finales) ou contre l’Atalanta Bergame, tout peut arriver » a précisé Arsène Wenger, par ailleurs certain que Kylian Mbappé jouera face aux Italiens dans dix jours. « J'ai bien vu ce qui lui est arrivé. Je pense qu'il jouera dans 3 semaines, et je pense que lui aussi. Quelque chose me le dit, et j'ai l'habitude d'observer des athlètes de haut niveau quand ils sont vraiment gravement blessés. Je pense qu'il y a une forme de confiance, en l'observant bien. Je suis pratiquement sûr qu'il jouera contre l'Atalanta Bergame ». Cela représenterait assurément une excellente nouvelle pour Thomas Tuchel…