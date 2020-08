PSG : Mbappé contre l'Atalanta, une formidable nouvelle !

Dans : PSG.

Kylian Mbappé est apparu radieux vendredi soir au Stade de France malgré sa blessure à la cheville. Son retour contre l'Atalanta se profile sérieusement.

Bien malin celui qui au soir de la finale gagnée par le PSG contre l’ASSE aurait pu prévoir qu’une semaine plus tard, Kylian Mbappé pourrait assister à PSG-OL sans ses béquilles et tout cela avec un sourire énorme au moment de recevoir la Coupe de la Ligue avec ses coéquipiers. Si lundi dernier, des examens avaient révélé une grosse entorse à la cheville pour l’attaquant français du Paris Saint-Germain, et qu’une période de trois semaines semblait être le minimum avant son retour, Kylian Mbappé semble en passe de faire un miracle. Surmotivé à l’idée de jouer le quart de finale contre l’Atalanta, au point même de subir des soins à la cheville vendredi soir dans les vestiaires du Stade de France, le champion du monde a désormais « 90% de chances » d’être sur la feuille de match contre Bergame le 12 août prochain selon un de ses proches cité par L’Equipe.

Le retour à l’entraînement de Kylian Mbappé serait attendu samedi prochain lors du début du stage qu’effectuera le Paris Saint-Germain au Portugal confirme le quotidien sportif, une tendance qui avait déjà été évoquée dans la semaine. Bien évidemment, il paraît délicat d’envisager que le compère de Neymar soit aligné durant 90 minutes, mais l’objectif de Thomas Tuchel et de Kylian Mbappé serait autre. « S’il peut entrer en jeu dans les trente dernières minutes, voire jouer la première heure face à l’Atalanta, son entraîneur ne s’en privera pas. C’est l’objectif du club de la capitale », explique Damien Degorre. Il est vrai que depuis que Kylian Mbappé est sorti sur blessure après le tacle de Loïc Perrin, le PSG n’a plus marqué le moindre but. De quoi motiver tout le monde, et à Kylian Mbappé rien d'impossible.