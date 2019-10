PSG : Paris reçu à 100%, Daniel Riolo chipote

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

En s’imposant sur la pelouse de Galatasaray mardi soir (0-1) grâce au premier but de Mauro Icardi, le Paris Saint-Germain a quasiment assuré sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. D’autant que dans l’autre rencontre, le Real Madrid s’est fait accrocher par le FC Bruges (2-2). Avec quatre points d’avance sur le second, Paris est dans une situation idéale. Cela étant dit, Daniel Riolo n’a pas totalement aimé la performance du PSG en Turquie. Pour le journaliste de RMC, les hommes de Thomas Tuchel ont beaucoup trop reculé, et n’ont pas été suffisamment bons et incisifs offensivement pour tuer le match.

« Deux matches, 6 points, le bilan est très satisfaisant. La qualification est acquise à 80% maintenant. Derrière le résultat, je n’ai pas trouvé excellente la gestion du match par le PSG. Je l’ai trouvée moyenne. Déjà parce que l’efficacité offensive a fait défaut. Je n’ai pas du tout aimé cette façon de reculer en fin de match. La phase de groupes est mieux maîtrisée que la saison dernière. Mais le groupe était plus difficile. Hier à Galatasaray, ils ont fait 30 bonnes premières minutes avec un pressing constant. Ils ont étouffé l’équipe turque qui ne réussissait pas à sortir le ballon. Le PSG a fait un bon match puisqu’ils ont gagné à Galatasaray, mais il y avait matière à se mettre à l’abri » a indiqué Daniel Riolo, qui attend plus du PSG dans le contenu. Même si en Ligue des Champions, seul le résultat compte et dans ce domaine, il n’y a rien à redire avec six points en deux matchs.