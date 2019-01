PSG : Paris proche d'un double accord avec Weigl et Gueye !

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga, Premier League.

Thomas Tuchel a confié samedi dernier, en marge de la victoire du PSG à Amiens, que Nasser Al-Khelaifi et Antero Henrique lui avaient promis de recruter un ou deux milieux de terrain d'ici la fin du mercato hivernal. Et si l'on en croit Sky Sport Allemagne, les dirigeants du Paris Saint-Germain devraient pouvoir tenir parole, puisque les pistes qui mènent à Julian Weigl et Idrissa Gueye sont désormais bouillantes. Tout cela alors que l'on aborde les deux dernières semaines du marché hivernal des transferts.

Concernant le milieu de terrain allemand du Borussia Dortmund, le directeur sportif du Paris SG aurait proposé un prêt de six mois avec une option d'achat obligatoire pour la saison prochaine, histoire de ne pas trop taper dans la caisse du club de la capitale. Même si les dirigeants du club allemand ne sont pas très chauds pour cette solution, ils ne disent plus non à un départ de Julian Weigl, ce qui était jusqu'à maintenant le cas.

Pour Idrissa Gueye, un accord serait imminent avec le milieu de terrain d'Everton, lequel aurait prévenu les responsables des Toffees qu'il souhaitait rejoindre au plus vite le PSG. Cependant, l'autre club de Liverpool a refusé d'envisager le départ de l'international sénégalais, du moins pour l'instant, tout en laissant la porte ouverte aux négociations avec le Paris Saint-Germain. Le média allemand indique que dans ces deux dossier, le Paris SG veut accélérer le tempo et pourrait y parvenir.