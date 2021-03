PSG : Paris prive Diallo de sa première sélection

Dans : PSG.

International espoir français à 19 reprises durant la période 2016-2020, le défenseur du PSG, Abdou Diallo, n’a jamais été sollicité par Didier Deschamps.

Auteur d’une entrée en jeu très solide à gauche de la défense du PSG contre Barcelone mercredi après-midi (1-1), Abdou Diallo est un joueur sur lequel Mauricio Pochettino compte pour l’avenir. Au contraire de ses concurrents au PSG (Marquinhos, Kimpembe, Kehrer, Kurzawa), Abdou Diallo n’est pas encore un joueur international. Et pour cause, Didier Deschamps n’a jamais fait appel à lui. C’est ainsi que selon les informations des médias locaux, Abdou Diallo, qui possède la double-nationalité, pourrait céder aux sirènes de la sélection sénégalaise.

Aliou Cissé avait l’intention de le convoquer pour les matchs contre le Congo et l’Eswatini, mais vraisemblablement, Abdou Diallo n’aura pas l’honneur de fêter sa première sélection au mois de mars. En effet, le Paris Saint-Germain va bloquer son joueur durant la trêve internationale. A l’instar d’Idrissa Gueye, le défenseur parisien de 24 ans ne sera pas autorisé à se rendre en Afrique. Il faut dire que si le PSG libérait ses joueurs en dehors de l’Europe, ceux-ci devraient alors respecter un isolement de sept jours à leur retour en France, ce que Leonardo et Mauricio Pochettino ne peuvent pas se permettre.

Il y a quelques semaines, Abdou Diallo avait évoqué son envie de s’engager en faveur d la sélection sénégalaise au profit de la France. « Jouer pour une sélection nationale, ça représente toujours quelque chose, moi qui suis franco-sénégalais. Je sais que ce sera une conséquence de mes performances en club. Je prends les choses étape par étape, je me concentre à faire du mieux que je peux en club, et le reste suivra et j’accueillerais la chose avec grand plaisir ». Reste maintenant à voir si ce statut d’international sénégalais se confirmera lorsque le contexte sanitaire permettra aux joueurs évoluant en Europe de voyager en Afrique.