PSG ‍: Paris prépare déjà l’avenir, plusieurs cracks débarquent

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Même si l’équipe de Luis Enrique est déjà essentiellement composée de jeunes talents, le Paris Saint-Germain continue de préparer l’avenir à plus ou moins long terme en recrutant plusieurs joueurs en post-formation.

Malgré un titre de champion d’Europe acquis de haute lutte, le Paris Saint-Germain ne veut pas se reposer sur ses lauriers et entend bien régner sur le football mondial durant de longues années. Pour cela, le club de la capitale veut surfer sur la bonne vague et rester le club à la mode du moment en recrutant de jeunes en devenir. Et en vue de la saison prochaine, le groupe Espoirs du PSG va voir l’arrivée d’un grand talent venu d’Europe. D’après les informations de Sacha Tavolieri, Paris s’apprête effectivement à faire venir Ilian Mhand, milieu offensif belge passé par Deinze. « Ilian Mhand au Paris Saint-Germain… c’est fait ! Accord trouvé entre toutes les parties pour le passage du milieu de terrain belgo-marocain et signature prévue dans les prochains jours… Ilian Mhand intègre les U23 du PSG et devrait également s’entraîner avec le groupe de Luis Enrique », explique le suiveur du mercato sur X, qui sait que Mhand ne sera pas la seule recrue estivale en post-formation.

Le PSG fait une razzia chez les jeunes talents

🇧🇪 🚨 🔴🔵 EXCL - Ilian Mhand au Paris Saint-Germain… c’est fait !



🤝 Accord trouvé entre toutes les parties pour le passage du milieu de terrain belgo-marocain et signature prévue dans les prochains jours…



🏃🏻 Ilian Mhand intègre les U23 du #PSG et devrait également… pic.twitter.com/6Y6b25SZ4J — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 12, 2025

En effet, comme l’explique également Le Parisien, le PSG va aussi recruter trois jeunes issus de la formation française. Déjà évoqué le mois dernier, Edem Ghalleb (2008), milieu de terrain formé à l’AAS Sarcelles, va bien rejoindre les rangs du club parisien. Tout comme Ethan Luvambano (2007), ailier du Havre. Auteur de 5 buts avec les U19 du Havre cette saison, le joueur de 18 ans devrait signer son premier contrat professionnel au PSG sur une durée de trois saisons. En outre, le club de la capitale devrait aussi faire venir Dimitri Lucea (2007), défenseur central de 18 ans qui a disputé la Youth League avec le LOSC cette saison. Des recrutements pour le futur mais qui montrent que le PSG veut rester en haut de l’affiche en tentant d’avoir les cracks qui feront le football de demain.