PSG : Paris piégé, Mbappé refuse de prolonger !

Assez calme cet été, le mercato promet d’être explosif en 2021, à travers toute l’Europe mais plus particulièrement encore au Paris Saint-Germain.

Et pour cause, le PSG devra gérer au mieux les épineux dossiers Neymar et Kylian Mbappé. Les deux hommes, en fin de contrat en juin 2022, n’ont pas encore prolongé en faveur du Paris Saint-Germain. Et s’ils ne signent pas un nouveau bail avec le champion de France en titre d’ici au prochain mercato estival, nul doute que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi envisageront très sérieusement une vente au prix fort. A ce jour, la priorité absolue du Qatar est de sécuriser l’avenir de Kylian Mbappé en lui faisant signer un nouveau gros contrat le liant au Paris Saint-Germain jusqu’en 2024 ou 2025. Mais à en croire les informations du média espagnol El Bernabeu, il sera très difficile de convaincre le natif de Paris de prolonger dans la capitale française…

Effectivement, la publication madrilène indique clairement que Kylian Mbappé a déjà fait savoir aux dirigeants du Paris Saint-Germain qu’il n’avait aucunement l’intention de prolonger son contrat. Un départ en juin 2021 est donc plus que jamais dans les tuyaux pour l’ancien attaquant de l’AS Monaco, que le Real Madrid rêve de recruter pour la modique somme de 100 ME en raison de sa situation contractuelle. Pour rappel, le journal L’Equipe faisait savoir il y a une dizaine de jours que Liverpool était également à l’affût, prêt à dégainer une offre à Kylian Mbappé si le joueur du Paris Saint-Germain prenait la décision brutale de ne pas prolonger en faveur du PSG. Le média fait par ailleurs savoir que le Real Madrid, qui ne fera aucune folie cet été, vise également Erling Haaland et Eduardo Camavinga pour le prochain mercato estival. De belles ambitions qui vont toutefois réclamer des moyens financiers hors du commun...