PSG : Paris paye son mercato bidon, Habib Beye est sans pitié

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Attendu au tournant pour décrocher officiellement son titre de champion de France sur la pelouse de Lille dimanche soir, le Paris Saint-Germain a sombré, s’inclinant lourdement 5-1.

Il faut remonter près de 20 ans en arrière pour retrouver trace d’une telle défaite pour le club de la capitale et forcément, les questions sont nombreuses après cette grosse désillusion. Et celle du mercato ne peut pas être complètement occultée selon Habib Beye. Car pour le consultant de Canal Plus, le Paris Saint-Germain paye en partie son mercato raté en cette fin de saison où les blessures s’accumulent et où Thomas Tuchel est dans l’obligation de bricoler.

« C’est un problème de clubs qui a beaucoup de moyens. Ils ont fait des recrutements, et le constat est que ces recrutements ne sont pas efficaces. Quand on voit cette équipe sur le terrain, elle doit mieux produire. En conférence de presse, Thomas Tuchel ne parle pas du contenu de son équipe. Il s’attarde sur les faits de jeu et sur les blessures. Dimanche soir, son équipe a renoncé » a expliqué l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille, pas convaincu par les derniers mercatos du club parisien où des joueurs tels que Choupo-Moting, Paredes ou encore Kehrer ont rejoint l’écurie du champion de France en titre.