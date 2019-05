PSG : Paris passe la seconde dans le dossier Nicolas Pépé !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, LOSC.

Edinson Cavani étant en fin de contrat en juin 2020, le PSG pourrait bien décider de le ventre dès cet été afin de récupérer une indemnité de transfert.

El Matador a la cote en Europe, et son départ est donc loin d’être impossible. Néanmoins, le meilleur buteur de l’histoire du PSG va laisser un grand vide sportivement, qu’il va falloir combler avec la venue d’un joueur de calibre international au mercato. Pour remplacer son numéro 9, le PSG semble avoir la volonté de miser sur un joueur de côté, ce qui permettrait à Kylian Mbappé d’évoluer dans l’axe à plein temps.

Cela ne fait désormais plus aucun doute : la priorité de Paris est Nicolas Pépé. Et selon les informations du média Euro-United, les négociations se sont accélérées entre le PSG et Lille au cours des dernières heures. « Après s’être renseigné auprès du LOSC, le PSG a accéléré sur le dossier Nicolas Pépé. Une rencontre a récemment eu lieu avec les dirigeants lillois. Un départ dans l’autre sens de Stanley Nsoki, qui plaît à Luis Campos, a également été évoqué » explique le média. Autant dire que l’avenir de Nicolas Pépé pourrait bien continuer à s’écrire en Ligue 1. Et personne ne s’en plaindra…