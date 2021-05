PSG : Paris passe à la caisse pour récupérer ses titis

Dans : PSG.

Souvent critiqué pour sa tendance à se débarrasser de ses jeunes, le Paris Saint-Germain pourrait leur accorder davantage d’importance la saison prochaine. La preuve, le club de la capitale va mettre la main à la poche pour récupérer des talents partis en prêt avec option d’achat.

Le Paris Saint-Germain aurait-il changé de politique avec les jeunes ? C’est possible compte tenu des informations qui circulent ce samedi. Pendant qu’il s’active pour boucler le gros transfert du latéral droit de l’Inter Milan Achraf Hakimi, le directeur sportif Leonardo se démène également pour récupérer des jeunes talents de son centre de formation. A commencer par le prometteur Arnaud Kalimuendo.

Pour rappel, l’attaquant de 19 ans avait été prêté au Racing Club de Lens l’été dernier. Résultat, le titi est l’auteur d’une saison intéressante avec 8 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues. D’où la volonté des Lensois de lever l’option d’achat fixée à 6 millions d’euros. Mais d’après le journal L’Equipe, le PSG, qui avait inclus une clause de rachat à 1,5 millions d’euros, compte s’en servir pour rapatrier Arnaud Kalimuendo. Mais ce n’est pas tout.

Une belle vente pour Kalimuendo ?

Selon les informations de la radio RMC, le club de la capitale a l’intention d’utiliser le même système pour récupérer Bandiougou Fadiga (20 ans), le milieu offensif prêté au Stade Brestois, ainsi que l’ailier Eric Junior Dina Ebimbe (20 ans), pourtant peu en vue pendant son prêt à Dijon, avec qu’il n’a inscrit qu’un but et délivré qu’une passe décisive en 31 matchs cette saison. Reste à savoir si le PSG compte vraiment leur faire une place dans l’effectif de l’équipe première la saison prochaine. Ou si la direction espère seulement conclure des transferts plus importants. En ce qui concerne Arnaud Kalimuendo, international Espoirs français, une belle opération est effectivement envisageable.