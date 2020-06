PSG : Paris ou le Barça, Bernat ne réfléchit pas

Dans : PSG.

En fin de contrat en juin 2021 avec le Paris Saint-Germain, Juan Bernat est un joueur courtisé sur le marché des transferts.

Et pour cause, son profil de joueur très expérimenté sur la scène européenne et en pleine force de l’âge (27 ans) intéresse de nombreuses écuries, notamment en Espagne. Ces dernières semaines, le nom du latéral gauche parisien a notamment été associé au FC Barcelone, qui souhaitait en faire la doublure de Jordi Aba, en vain. Effectivement, le Paris Saint-Germain a fermé la porte aux approches catalanes pour son défenseur. Et cela n’est pas pour déplaire au principal intéressé puisque dans une interview accordée à So Foot, Juan Bernat a indiqué qu’il se voyait bien rester un long moment à Paris.

Pour cela, il faudra toutefois que le Paris SG lui propose une prolongation de contrat dans les mois à venir, sans quoi l’Espagnol partira libre de tout contrat dans un an. « J'ai envie de rester longtemps à Paris. J'aime la ville, le club. J'ai envie de me poser dans la durée ici. Mais il va falloir que j'apprenne le français. Ça ressemble à un mix entre l’espagnol et le catalan, mais je suis loin de le maîtriser. Je parlais mieux l’allemand que le français. Ça viendra. Je prends des cours, mais il va falloir que je m’investisse un peu plus. Pour l’instant, je ne suis pas très constant dans ce domaine » a indiqué Juan Bernat. Heureusement pour le PSG, l’international espagnol est bien plus confiant et fiable sur le terrain, où il a notamment enchaîné les prestations de très haut niveau en Ligue des Champions avec des buts contre Naples ou le Borussia Dortmund ces dernières années. Plus que jamais, Bernat est un joueur qui compte à Paris. Reste maintenant à voir si cela se concrétisera avec une offre de prolongation dans les mois à venir…