PSG : Paris ou la Juve, le clan Icardi a tranché !

Contrairement aux années précédentes, ce n’est pas l’avenir de Neymar ou de Kylian Mbappé qui fait office de feuilleton du mercato au PSG.

Effectivement, c’est Mauro Icardi qui fait énormément parler en ce mois de mai au Paris Saint-Germain. Il faut dire que le club de la capitale ne s’est pas facilité le dossier en refusant de payer l’option d’achat à 70 ME, convenue l’été dernier au moment du prêt de l’Argentin à Paris. Un refus qui oblige le PSG et l’Inter à négocier le transfert de Mauro Icardi, et qui pourrait faire les affaires de la Juventus Turin puisque La Chaîne L’Equipe indiquait mercredi que la Vieille Dame s’était incrustée dans ce dossier et tentait de rafler la mise au nez et à la barbe du Paris Saint-Germain.

Le champion de France en titre peut toutefois être confiant quant à la concrétisation de ce dossier puisque ce jeudi, le Corriere dello Sport est affirmatif. Pour le média italien, il est acté que Mauro Icardi a opté pour le Paris Saint-Germain, avec qui il a trouvé un accord contractuel. Reste maintenant aux deux clubs à se mettre d’accord. Ce n’est pas le cas pour l’instant même si le média transalpin est confiant pour un accord avoisinant les 65 ME bonus compris. De son côté, le journal L’Equipe ne s’avance pas sur la finalité de ce dossier et indique que pour l’heure, le PSG cherche à obtenir le renfort de Mauro Icardi pour une somme inférieure à 55 ME. Le dossier n’est donc pas clos, bien au contraire puisque les négociations sont toujours en cours, chacun défendant au maximum ses intérêts.