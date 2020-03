PSG : Paris négocie le transfert de Koulibaly, c'est du sport !

Dans : PSG.

Priorité du Paris Saint-Germain pour succéder à Thiago Silva en défense, Kalidou Koulibaly a fait l’objet de premières discussions officielles entre le PSG et Naples dans l’optique du mercato estival.

Dimanche, le journal italien Il Mattino indiquait que le président napolitain Aurelio De Laurentiis était disposé à vendre son défenseur contre la somme de 80 ME. Cela commençait doucement à sentir la bonne affaire pour le Paris Saint-Germain mais en ce milieu de semaine, des informations contradictoires sont livrées par Calcio Mercato. Pour le média transalpin, il existe effectivement des discussions entre Leonardo, Nasser Al-Khelaïfi et la direction de Naples au sujet de Kalidou Koulibaly. Mais pour l’heure, le club italien réclame toujours une somme supérieure à 100 ME pour lâcher son roc sénégalais de 28 ans.

Il faut dire que le 30 juin prochain, la clause libératoire de Kalidou Koulibaly passera officiellement à 150 ME. Bien-sûr, Naples a peu d’espoir de voir un club payer un tel montant pour son défenseur, aussi fort soit-il. Mais selon le média, Aurelio De Laurentiis n’a pas l’intention de baisser son pantalon au point de brader Kalidou Koulibaly à 80 ME, comme cela a été évoqué ce week-end. Les discussions se poursuivent donc entre le Paris Saint-Germain et Naples, en attendant de voir si un accord satisfaisant pour toutes les parties peut être trouvé. De son côté, le joueur semble emballé à l’idée de succéder à Thiago Silva au PSG. Il y a quelques semaines, Le Parisien dévoilait un indice de taille sur les intentions du joueur puisque ce dernier s’est porté acquéreur d’un appartement de luxe à 4 ME au cœur de Paris. Le genre de bien que l’on achète pour y vivre, et non pas pour louer…