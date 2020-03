PSG : Koulibaly soldé à 80ME, un prix d'ami pour Al-Khelaifi

Dans : PSG.

Annoncé sur le marché des transferts en 2020, Kalidou Koulibaly sera transféré par Naples si un club offre 80ME. Et le PSG est toujours cité comme le favori.

On l’a appris il y a deux semaines, Kalidou Koulibaly vient d’acquérir un superbe et immense appartement près de la Tour Eiffel à Paris, ce qui a évidemment relancé les supputations sur un possible avenir au PSG du défenseur sénégalais de Naples. Longtemps, il s’est dit que Aurelio De Laurentiis réclamait 100ME pour céder Kalidou Koulibaly, lequel a encore trois ans de contrat avec le Napoli. Mais ce dimanche, le quotidien de la capitale de la Campanie, Il Mattino affirme que le président du club napolitain est disposé à vendre son défenseur contre un montant cash, et sans bonus, de 80ME. Les représentants de Kalidou Koulibaly auraient même déjà trouvé un accord de principe avec Aurelio De Laurentiis afin que si une telle proposition arrive sur le bureau de ce dernier alors le défenseur pourra filer au prochain mercato.

Pour Il Mattino, un club est déjà en pole position pour s’offrir l’international sénégalais, et il s’agit toujours du Paris Saint-Germain. Leonardo souhaite faire de Kalidou Koulibaly le successeur de Thiago Silva, et ce prix de 80ME ne fera pas reculer Nasser Al-Khelaifi si son directeur sportif lui demande de recruter le défenseur de Naples. Depuis des mois, Koulibaly est cité comme étant proche du PSG, même si d’autres clubs, notamment anglais, ont été évoqués comme de possibles concurrents de Paris dans le dossier du défenseur de 28 ans. Un peu plus dans le dur cette saison, à l’image du Napoli, Kalidou Koulibaly sera donc l’un des dossiers chauds du prochain mercato parisien.