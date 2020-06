PSG : Paris ne lâche toujours pas Bennacer !

Dans : PSG.

Pour combler les besoins du Paris Saint-Germain durant ce mercato estival, Leonardo va sûrement aller faire un tour du côté de la Série A, et notamment dans son ancien club du Milan AC, où Ismaël Bennacer l’intéresse.

En quête de plusieurs renforts en vue de la saison prochaine, et notamment pour compenser les départs libres de Thiago Silva, Cavani ou Meunier, le directeur sportif du club de la capitale a déjà plusieurs noms de joueurs en tête. Et la plupart d’entre eux évoluent actuellement dans le championnat italien, que ce soit pour les postes défensifs, offensifs ou au milieu de terrain. Il faut dire que Leonardo connaît le marché de la Série A sur le bout des doigts, lui qui avait lancé le projet qatari du PSG avec des recrutements en Italie, comme avec Ibrahimovic, Verratti ou Marquinhos. Et en 2020, le dirigeant brésilien pourrait enfoncer le clou. Car après avoir bouclé le transfert de Mauro Icardi en accord avec l’Inter Milan, Leonardo veut Ismaël Bennacer.

Très apprécié au Milan AC, où Stefano Pioli lui a fait passer un nouveau cap cette saison, le joueur de 22 ans attire désormais deux grands clubs européens. Si Manchester City a déjà avancé ses pions, grâce à un appel de Pep Guardiola en personne, le PSG ne lâche pas l’affaire dans le dossier Bennacer. Comme l’explique Calciomercato, l’agent du milieu de terrain est en contact avec Leonardo. Mais pour l’instant, aucune offre concrète n’est arrivée sur le bureau des dirigeants du Milan. Ce qui n’étonne personne en Italie, car l’ACM est « calme » par rapport à l’avenir de son international algérien. Si une clause libératoire de 50 millions d’euros était évoquée ces dernières semaines pour sortir Bennacer de la Série A, celle-ci ne sera finalement active qu’en 2021. Autant dire que cet été, l’ancien d’Empoli vaudra encore plus cher. Un vrai obstacle pour le PSG et Man City en cette période de crise...