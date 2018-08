PSG : Paris n'est plus obsédé par la C1 assure Marquinhos

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Depuis son arrivée à la tête du Paris Saint-Germain en 2011, Nasser Al-Khelaïfi n’a jamais caché que les compétitions nationales ne lui suffisent pas.

Le président du club francilien rêve plus grand et souhaite remporter la Ligue des Champions. C’est pourquoi chaque échec des Parisiens dans cette compétition est vécu comme un drame. Et les observateurs ne se gênent pas pour enfoncer le clou, comme la saison dernière lorsque le PSG avait subi la loi d’un Real Madrid annoncé en difficulté. Alors cette fois, les coéquipiers de Marquinhos la jouent modeste.

« D'abord, il ne faut pas dire que la C1 est notre objectif, a prévenu le défenseur central dans L’Equipe. L'ambition du club est d'écrire chaque année l'histoire. En Ligue des Champions, on sait combien le chemin est long pour atteindre la finale. C'est vrai que quand on se fait éliminer d'une compétition, il y a toujours une frustration mais elle n'est pas liée au fait de porter les couleurs du PSG. Elle est liée au fait qu'on soit des compétiteurs. »

Le Real comme modèle

« Sur le papier, on a l'équipe pour dire qu'on peut la gagner, a reconnu le Brésilien. Mais sur le terrain, il faut être à 150 % pour remporter une telle compétition. Ce n'est pas toujours la meilleure équipe sur le papier qui va s'imposer. Le Real Madrid a montré aussi qu'il faut beaucoup de maturité. Nous, on est en train de gagner en maturité pour arriver en finale. » Peu importe le discours choisi en début de saison, Paris sera encore attendu au tournant sur la scène européenne.