PSG : Paris n’en veut plus, le Bayern se pointe au mercato

Dans : PSG.

Bientôt en fin de contrat au Paris Saint-Germain, Thomas Meunier a la cote sur le marché des transferts. Plusieurs cadors européens sont prêts à l’accueillir.

Longtemps remplaçant au Paris Saint-Germain, Thomas Meunier n’a plus à se plaindre de son temps de jeu. Depuis quelques semaines, le latéral droit fait partie du onze de l’entraîneur Thomas Tuchel qui l’a titularisé lors des six dernières journées de Ligue 1. De son côté, le jeune Colin Dagba sert de doublure, notamment dans les coupes nationales. On pouvait penser que ce nouveau statut inciterait le club francilien à réfléchir sur la situation du Belge. Mais non, le pensionnaire du Parc des Princes n’a visiblement pas l’intention de prolonger son contrat qui expire en juin prochain.

C’est pourquoi Meunier attire du beau monde sur le marché des transferts. L’ancien joueur de Bruges plaît en Serie A, où l’Inter Milan et la Juventus Turin sont intéressés. Mais aussi en Allemagne puisque le Bayern Munich serait également sur le coup. Selon les informations de Sport Bild, le champion d’Allemagne considère Meunier comme une belle affaire pendant ce mercato hivernal. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain accepterait de le libérer.

Meunier bloqué comme Cavani ?

Cette période représente la dernière opportunité de récolter une indemnité de transfert pour le latéral droit de 28 ans. Mais comme le prouve le cas Edinson Cavani, le directeur sportif Leonardo et le coach Thomas Tuchel préfèrent éviter de toucher à l’effectif en pleine saison. A noter que Meunier n’est pas la seule piste du Bayern, également intéressé par le Monégasque Benjamin Henrichs, le Brésilien du Shakhtar Tetê et le Cityzen João Cancelo.