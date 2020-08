PSG : Paris morose, Riolo mise tout sur Mbappé et Neymar

Dans : PSG.

Jeudi soir, le PSG s’en est remis à son duo composé de Neymar et de Kylian Mbappé pour venir à bout de l’Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des Champions.

Avant l’entrée de l’international tricolore à l’heure de jeu, Neymar était bien seul à porter le danger sur les buts de l’Atalanta. Sans surprise, l’apparition de Kylian Mbappé sur la pelouse de l’Estadio de la Luz a tout changé pour le Paris Saint-Germain, dont une victoire finale dans cette édition 2020 de la Ligue des Champions semble dépendre essentiellement de ce duo magique. C’est tout du moins l’avis exprimé par Daniel Riolo sur l’antenne de RMC avant la demi-finale contre le RB Leipzig.

« Cela ne va pas être une affaire d’expérience contre Leipzig, mais de schéma de jeu. Face à l’Atlético, tu aurais certainement eu le ballon et tu aurais eu un match assez stressant parce qu’ils savent endormir le match et ils sont capables de battre n’importe qui. Là, avec Leipzig, tu sais exactement ce qu’il va se passer. Le ballon sera partagé en fonction des temps forts. Ils vont oser monter et te presser haut. Ils vont utiliser la largeur, il faudra que tu sois attentif tout le temps. Collectivement, je pense que Leipzig est supérieur à Paris, comme l’Atalanta l’était. Mais si le PSG va au bout de cette Ligue des Champions, ils iront avec le cœur et le duo Mbappé-Neymar. C’est ce duo qui amènera cette équipe en haut, s’ils doivent y aller. Le jeu collectif au PSG il a disparu. Je vois le PSG souffrir, mais, j’envisage le PSG faire aussi très très mal à cette équipe » estime Daniel Riolo, pour qui une énorme pression repose sur les épaules de Neymar et de Kylian Mbappé avant le duel contre les Allemands.