PSG : Paris met Cavani sur la liste des transferts, trois clubs intéressés !

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

En froid avec une partie du vestiaire du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani pourrait faire ses valises lors du prochain mercato estival.



Depuis les arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé, Edinson Cavani est un peu relégué au second plan au sein du club de la capitale française. Et pourtant, il continue de faire mouche puisqu'il est en passe de devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG devant Zlatan Ibrahimovic, après une première partie de saison de toute beauté. Sauf que malgré ses bonnes performances sur le terrain, l'avant-centre uruguayen ne fait pas l'unanimité dans le groupe francilien. Un peu à l'écart, Cavani a déjà connu quelques brouilles avec Neymar cette saison, et notamment lors du penaltygate. Par conséquent, et pour laisser la place aux nouvelles stars parisiennes, le PSG envisagerait donc de laisser partir son goleador l'été prochain.

D'après les informations du Journal du Dimanche, l'actuel leader de la Ligue 1 souhaiterait placer son attaquant sur la liste des transferts. Un acte difficilement compréhensible quand on sait ce que le natif de Salto apporte à l'équipe d'Unai Emery, mais il en va ainsi dans les grands clubs européens... Une situation qui ne déplaît toutefois pas à tout le monde, puisque des cadors sont intéressés pour le récupérer, après ses cinq années à Paris. À commencer par Chelsea, qui le piste depuis plusieurs saisons, mais aussi la Juventus et l’Atlético Madrid. Si le PSG espérerait donc récupérer une très belle somme d'argent dans cette potentielle transaction, Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique vont surtout devoir trouver mieux que Cavani pour ne pas affaiblir l'effectif parisien. Ce qui ne sera pas chose aisée...