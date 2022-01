PSG : Paris menace Kylian Mbappé !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas accepté de prolonger son contrat avec le club parisien.

Depuis de longs mois, Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir du Qatar se plient en quatre pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Mais pour l’heure, rien n’y fait. L’attaquant de 23 ans, qui souhaitait rejoindre le Real Madrid l’été dernier, n’a toujours pas accepté l’offre de prolongation du PSG. Le club de la capitale est pourtant prêt à tout pour obtenir le feu vert de son attaquant, y compris de lui offrir un salaire royal sur une courte durée (un ou deux ans). Depuis le mois de janvier, Kylian Mbappé est libre de négocier avec les clubs de son choix dans l’optique d’une signature l’été prochain. Mais à en croire la chaine espagnole Cuatro, le Paris Saint-Germain a bien fait comprendre à l’entourage de Kylian Mbappé que l’attaquant parisien avait tout intérêt à informer le club de la capitale des négociations que menaient Mbappé avec les autres clubs.

Le PSG met le clan Mbappé en garde

🚨🚨 INFORMACIÓN #MBAPPÉ



💥 El PSG avisa a Mbappé que debe comunicar cada negociación que haga para salir de París



💥 Los parisinos aumentan la presión sobre el futbolistahttps://t.co/7irg6gVPbK — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) January 18, 2022

En effet, le média espagnol rapporte que les dirigeants du Paris SG ont informé le clan Mbappé à plusieurs reprises qu’ils étaient dans l’obligation de les tenir informés des négociations en cours, comme le veut le règlement de la FIFA. « Un club souhaitant conclure un contrat avec un joueur professionnel doit annoncer son intention par écrit au club du joueur avant d’entamer des négociations avec le joueur. Un joueur professionnel est libre de signer avec un autre club si son contrat avec le club actuel a expiré ou arrivera à expiration dans un délai de six mois » écrit le règlement de la FIFA, comme rappelé par la quatrième chaine espagnole qui appartient à Médiapro. Le Paris Saint-Germain a donc mis en garde le clan Kylian Mbappé et sera intransigeant, si jamais les dirigeants parisiens apprennent que des négociations se trament dans leur dos. Paris a prévenu l’entourage de Kylian Mbappé, la FIFA pourra être saisie en cas de doute quant à certains respects du règlement.

Pour l'heure, Kylian Mbappé n'a de toute façon pas prévu de communiquer sur sa situation personnelle. Et pour cause, le tirage au sort des 8es de finale de la Ligue des Champions ayant attribué le Real Madrid comme adversaire du Paris Saint-Germain, la situation est inconfortable pour Kylian Mbappé, qui souhaite respecter le club parisien jusqu'au bout en défendant les couleurs du PSG sans annoncer son éventuelle signature au Real Madrid avant la double confrontation. D'ici à début mars, il y a donc peu de chances que des révélations fracassantes voient le jour. En cas d'élimination du Paris SG face au Real Madrid en 8es de finale de la Ligue des Champions en revanche, les choses pourraient s'accélérer avec une possible annonce de Kylian Mbappé et de son entourage. Quoi qu'il en soit, le suspense est assez mince quand on sait que l'ancien Monégasque voulait rejoindre la capitale espagnole l'été dernier, et repousse systématiquement toutes les avances du PSG pour une prolongation de contrat.