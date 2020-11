PSG : Paris le veut, Eriksen a d'autres plans

Dans : PSG.

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines maintenant, Christian Eriksen a répondu à une question sur son avenir.

Actuellement avec sa sélection au Danemark, Christian Eriksen ne traverse pas la meilleure période de sa carrière. Très bon sous le maillot de Tottenham entre 2013 et 2019, le milieu offensif a un peu plus de mal depuis son arrivée en Série A. Acheté par l’Inter Milan contre un joli chèque de 27 millions d’euros en janvier dernier, le joueur de 28 ans n’est pas un titulaire indiscutable sous les ordres d’Antonio Conte. Pas encore décisif cette saison, malgré cinq matchs de championnat et deux sorties en Ligue des Champions, Eriksen fait souvent parler de lui sur le marché des transferts. Suivi par de nombreux clubs européens, l'international danois est même souvent envoyé du côté du Paris Saint-Germain. À tort ou à raison ? Personne ne le sait vraiment, mais de son côté, Eriksen ne se voit pas quitter Milan en janvier prochain.

« Mon futur ? Pour l’instant, je me concentre sur le football. Nous verrons si quelque chose se passera lorsque la période des transferts s’ouvrira. Mais pour autant que je le sache, je serai à l’Inter, même après cet hiver. Ensuite, je dois décider avec le club… », a lancé le milieu de l’Inter dans la presse danoise. Sous contrat jusqu’en 2024 avec les Nerazzurri, Eriksen est estimé à 50 ME sur le mercato. Une somme que le PSG n’a pas en cette période de crise, surtout sur un poste où Thomas Tuchel n’a aucun besoin. Autant dire que ce dossier Eriksen peut être mis de côté à Paris, au moins jusqu’à l’été prochain...