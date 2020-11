PSG : Eriksen contre Paredes, Antonio Conte énerve tout le monde

Dans : PSG.

Depuis des semaines, le départ de Christian Eriksen de l'Inter est évoqué, et le PSG revient comme un possible point de chute. Mais en Italie, on évoque encore Leandro Paredes dans l'opération.

Entre l’Inter Milan et le Paris Saint-Germain, il semble que l’accord trouvé pour Mauro Icardi a donné des idées. Et comme Leonardo est très clairement tourné vers la Serie A lorsqu’il faut trouver des solutions pour renforcer le PSG, la presse italienne a souvent associé le club de la capitales à des opérations récentes. Et encore plus en incluant Leandro Paredes dans le deal. Le milieu argentin de 26 ans, qui a encore 2 ans et demi de contrat avec Paris, a été cité dans une possible transaction pour Marcelo Brozovic ou bien encore Milan Skriniar, mais cela ne s’est jamais concrétisé. Cette fois, c’est pour servir de monnaie d’échange dans un transfert de Christian Eriksen que Leandro Paredes est évoqué, le joueur passé en janvier dernier de Tottenham à l’Inter n’étant déjà plus dans les plans d’Antonio Conte.

Ce vendredi, la Gazzetta dello Sport, qui avait déjà évoqué la piste parisienne pour l’international danois, insiste en incluant donc Paredes dans la transaction. « Je veux jouer, mais Conte ne le voit pas », explique Christian Eriksen, lassé de cette situation et déjà prêt à partir après seulement un an à Milan. Reste que de nombreux supporters de l'Inter sont mécontents du traitement infligé par Antonio Conte et estiment que le joueur danois doit patienter et attendre le possible départ du coach italien en fin de saison pour retrouver ses chances. Du côté du PSG, on ne serait probablement pas opposé à un départ de Leandro Paredes, même si cet échange semble tout de même illusoire.